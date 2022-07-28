По данным Узгидромета, 29 июля — 1 августа по предгорным и горным районам в восточных областях Узбекистана ожидаются дожди.
В связи с этим возможны селе-паводковые явления:
в Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен и Алмалык;
в Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;
в Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам.
Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.