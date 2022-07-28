Узбекистан и Россия подтвердили намерение работать с нынешним руководством Афганистана. Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

«У нас очень близкая позиция с узбекскими друзьями в том, что касается необходимости признать нынешние реалии в Афганистане и работать с нынешним руководством исходя из этих реалий», — сказал он.

Глава дипломатического ведомства РФ подчеркнул, что в контексте всех дискуссий с президентом Узбекистана Афганистан занимаете особое место.

«Ташкент уже по традиции не первый год становится столицей специальных международных мероприятий, где обсуждаются афганская тематика и ее внешние последствия», — отметил Сергей Лавров.

На международной конференции в Ташкенте 26 июля спецпредставитель Узбекистана по внешней политике Абдулазиз Камилов заявил, что вопрос признания правительства Афганистана в ближайшее время сейчас не стоит, но он видит позитивную тенденцию в том, что «Талибан» и мировое сообщество пытаются найти общий язык.