Специальный представитель президента Узбекистана по внешней политике Абдулазиз Камилов в рамках международной конференции по Афганистану, проходящей в Ташкенте 26 июля, ответил на вопрос о возможном признании временного правительства этой страны международным сообществом, передает корреспондент «Газеты.uz».

«Сегодня так вопрос не стоял (о том, чтобы признать правительство талибов в ближайшее время — ред.). Но я думаю, что тенденция позитивная — прежде всего, в плане нормализации отношений с правительством. То есть, именно нормализация отношений будет прокладывает дорогу к дальнейшему признанию», — заявил Абдулазиз Камилов.

«Многие вопросы, связанные с признанием, сегодня обсуждались. Глава афганской делегации [министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан] Муттаки прямо сказал: я записал все вопросы, все даже претензии, которые были предъявлены здесь, я обсужу это со своим руководством», — рассказал спецпредставитель.

«И, конечно же, мы будем пытаться найти общий язык. Это уже большой шаг в плане укрепления взаимного доверия, без чего не может быть и признания», — заверил дипломат.