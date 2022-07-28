Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 июля принял делегацию России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, участвующую в мероприятиях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе беседы были обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы, вошедшие в повестку дня узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Отдельное внимание было уделено ситуации в регионе и аспектам взаимодействия в рамках международных структур, включая подготовку к саммиту ШОС.

На встрече отмечалось динамичное развитие сотрудничества между двумя странами. С начала года товарооборот увеличился на 32%. В рамках деятельности совместного Проектного офиса до конца года предусматривается реализация порядка 40 крупных инвестиционных проектов.

Стороны обменялись мнениями по перспективам регионального взаимодействия, в том числе в формате «Центральная Азия — Россия».

Особое внимание было уделено вопросам расширения содействия мирному урегулированию и социально-экономическому восстановлению Афганистана, говорится в сообщении.