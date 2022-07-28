Правительственная делегация Узбекистана по вопросам трудовой миграции 25−27 июля посетила с рабочим визитом Израиль, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В рамках визита подписаны соглашение между правительствами двух стран о временном трудоустройстве узбекистанских работников в отдельных секторах рынка труда в Израиле и протокол о реализации данного соглашения.

Документы направлены на правовое регулирование отношений в сфере внешней трудовой миграции и должны послужить созданию благоприятных условий для организованной, безопасной и законной работы граждан Узбекистана на территории Израиля, говорится в сообщении.