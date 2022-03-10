Полуподвалы (цокольные этажи) разрешено использовать в качестве жилых помещений в новых жилых домах. Об этом на пресс-конференции 9 марта сообщил заместитель министра строительства Узбекистана Насрулла Бабаев.

По его словам, с учётом предложений профильных министерств и ведомств внесены соответствующие изменения и дополнения в действующие в стране нормативные акты в области градостроительства для превращения подвалов многоэтажных жилых домов в полезную площадь.

В частности, проектными институтами разработаны типовые проекты размещения квартир в полуподвалах 5, 7, 9, 12 и 16-этажных жилых домов. По его словам, во всех видах жилищного строительства предусмотрено широкое использование современных энергосберегающих строительных материалов.

Министр строительства Батыр Закиров своим указом от 18 февраля внёс изменения в ШНК №2.08.01−19. Согласно заключению Министерства юстиции от 26 февраля, указ взят на учёт, сказал Насрулла Бабаев.

В частности, пункт 2.11 изложен в следующей редакции:

— Не допускается размещение жилых помещений в подвальных помещениях.

— Жилые помещения допускается размещать в полуподвальных (цокольных) этажах новых жилых домов при соблюдении следующих условий:

на участках, где уровень грунтовых вод не превышает 3 м относительно поверхности земли;

если не менее 1/3 площади полуподвального этажа запроектировано над уровнем земли;

при высоте помещений от пола до потолка полуподвала не менее 2,4 м;

при прохождении горизонтальных инженерных систем (сетей) через полуподвал с учётом размещения жилых помещений;

при обеспечении теплозащиты на наружных стенах и полах помещений;

при выполнении требований СанПиН № 0331−16;

когда устанавливаются окна, выходящие из жилых комнат непосредственно наружу;

при уровне естественного освещения и инсоляции не менее 2 часов в период с 22 февраля по 22 октября;

при обеспечении хорошей циркуляции воздуха (механическая вентиляция);

когда канализация кухни и санузлов полуподвального этажа расположена выше уровня общей канализации здания и оборудована обратным клапаном;

при использовании электрических плит для приготовления пищи;

если не предусмотрены устройства и оборудование, работающие на природных и сжиженных газах, легковоспламеняющихся и горючих жидкостях, других веществах и материалах, которые могут загореться при взрыве.

В документе также предусмотрены требования по эвакуации для жилых комнат в полуподвальных этажах.

В октябре правительство утвердило правила выделения подвалов многоэтажных домов для бизнеса. Подвальные помещения можно использовать для организации магазинов, киосков, парикмахерских, кафе и других целей. Они выделяются только с согласия собственников квартир в доме.