Россия передала Узбекистану, Армении, Казахстану и Туркменистану тест-системы для выявления оспы обезьян, произведенные научным центром «Вектор», сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Помимо этого, говорится в сообщении, специалисты Роспотребнадзора организуют для коллег из стран-партнеров специальные семинары, посвященные методам лабораторной диагностики оспы обезьян.

Напомним, 23 июля Всемирная организация здравоохранения признала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. В мире выявлено уже более 16 тысяч случаев заражения болезнью, а наибольшую угрозу распространение оспы представляет в европейском регионе.

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. Это высокая температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Высыпания начинаются с лица и постепенно распространяются на тело, небольшие пятна превращаются в пузырьки с жидкостью. Проходит оспа обезьян обычно сама в течение 2−4 недель, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить ее тяжелее.

В мае заместитель главы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков сообщил, что у 50% населения Узбекистана есть иммунитет. потому что родившиеся до 1980 года прививались от заболевания. «В такой ситуации заболевание не примет характер эпидемии», — заявил он.