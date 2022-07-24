Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющую международное значение.

Он заявил об этом по итогам второго заседания чрезвычайного комитета организации. После предыдущего заседания в конце июня было принято противоположное решение.

По словам главы ВОЗ, члены комитета не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако ситуация с распространением вируса соответствует признакам чрезвычайной ситуации международного значения.

В частности, если месяц назад было зарегистрировано 3040 случаев оспы обезьян в 47 странах, то на сегодняшний день выявлено более 16 тысяч случаев заболевания в 75 странах и 5 случаев смерти.

«Если коротко, мы имеем вспышку, которая быстро распространилась по через новые пути передачи, о которых мы понимаем слишком мало и которая соответствует критериям Международных медико-санитарных правил», — заявил он.

Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что обезьянья оспа представляет высокий риск в Европе. Во всем остальном мире она представляет умеренную опасность.

«Существует явный риск дальнейшего распространения вируса по разным странам, хотя опасность того, что вирус станет причиной нарушения международного сообщения, мы оцениваем как низкую», — добавил он.

По его словам, на данный момент вспышка болезни «сконцентрирована среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, особенно среди тех, у кого несколько сексуальных партнеров».

«Это означает, что эту вспышку можно остановить с помощью правильных стратегий в правильных группах», — заявил глава ВОЗ, добавив, что стигматизация и дискриминация могут быть столь же опасны, как и любой вирус.

ВОЗ объявляла чрезвычайные ситуации международного значения шесть раз с 2007 года (тогда вступила в силу новая редакция Международных медико-санитарных правил) — в частности, из-за ковида, болезни, вызванной вирусом Эбола, и болезни, вызванной вирусом Зика.

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. Это высокая температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Высыпания начинаются с лица и постепенно распространяются на тело, небольшие пятна превращаются в пузырьки с жидкостью. Проходит оспа обезьян обычно сама в течение 2−4 недель, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить ее тяжелее.

На сегодняшний день в Узбекистане не отмечено ни одного случая оспы обезьян.