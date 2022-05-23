В странах Европы, а также США, Канаде и Австралии уже более двух недель фиксируются случаи заболевания оспой обезьян. Выявлено уже более 90 заболевших, смертельных случаев пока не отмечено.

В Узбекистане не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян, сообщил журналистам в понедельник заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков.

Оспа обезьян — это редкое и опасное вирусное заболевание, которое обычно встречается в лесных районах Центральной и Западной Африки, где обитают животные-носители вируса. Вирус обезьяньей оспы передаётся от одного человека к другому при тесном контакте с очагами поражения, биологическими жидкостями, воздушно-капельным путем и заражёнными материалами, такими как постельное белье.

Инкубационный период оспы обезьян обычно составляет от 6 до 13 дней, но может варьироваться от 5 до 21 дня. Симптомы очень похожи на те, что наблюдались в прошлом у больных оспой, хотя клинически менее тяжёлые. Оспа обезьян проявляется лихорадкой, обширной характерной сыпью и обычно увеличением лимфатических узлов. Важно отличать оспу обезьян от других заболеваний, таких как ветряная оспа, корь, бактериальные кожные инфекции, чесотка, сифилис и аллергия, связанная с лекарствами, отмечает ВОЗ.

Характерная сыпь при заболевании обезьяньей оспой. Фото: Нигерийский центр по контролю заболевания.

«По нашим данным, практически во всех случаях оспа обезьян передаётся от животных к человеку. Он может быть подтверждён в основном у людей, которые путешествовали по эндемичным районам и вступали в контакт с животными», — сообщил Нурмат Атабеков.

Он напомнил, что сообщение о заболевании появилось 7 мая. Инфекцию обнаружили у туриста, возвращавшегося из Нигерии в Великобританию: у него появилась сыпь, характерная для этого заболевания. «С тех пор около 10 человек в этой стране заразились этим вирусом; дальше болезнь распространилась на США, Канаду, Испанию, Португалию, Францию, Италию, Швецию, Бельгию, Нидерланды, Грецию, Австралию, Израиль и Швейцарию», — перечислил Нурмат Атабеков.

«Заболевание обычно протекает в лёгкой форме, и большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель», — отметил замглавы СЭС. Он сообщил, что на основании рекомендаций ВОЗ принимаются меры по предотвращению проникновения инфекции в Узбекистан.

«Хотя вакцины против оспы обезьян не существует, ряд стран пытается предотвратить распространение заболевания с помощью противооспенных вакцин», — сообщил Нурмат Атабеков. Поскольку эти два вируса похожи друг на друга, ожидается, что такие вакцины будут примерно на 85% эффективны в предотвращении оспы обезьян, отметил он.

На вопрос о возможности введения карантинных мер в случае проникновения вируса в Узбекистан Нурмат Атабеков ответил: «В случае обнаружения этого заболевания у нас нет необходимости выделять под неё больницу или адаптировать её. Все жители Узбекистана, родившиеся до 1980 года, привиты от заболевания. Благодаря вакцинации у 50% населения появился иммунитет. В такой ситуации заболевание не примет характер эпидемии».