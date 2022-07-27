Компания «Узбекнефтегаз» может передвинуть публичное размещение акций, которое было запланировано до 2024 года, на более поздний срок, когда ситуация на финансовых рынках стабилизируется, сообщила пресс-служба предприятия.

В минувшую субботу, 23 июля, руководство «Узбекнефтегаза» и инвестиционной компании Rothschild & Cie обсудили процесс подготовки к выходу на IPO.

«Учитывая текущую высокую волатильность рынков капитала, консультанты отметили необходимость концентрации на реализации подготовительных процессов и пересмотреть планы по выходу к IPO на более поздний срок, когда ситуация на финансовых рынках стабилизируется», — говорится в сообщении.

Стороны также рассмотрели возможность организации встречи с потенциальными прямыми инвесторами к концу 2022 года для формирования предварительного и позитивного представления об «Узбекнефтегазе».

Напомним, в июле 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомства организовать до 2024 года для «Узбекнефтегаза» IPO на международных рынках. При этом государство сохранит в компании долю не менее 51% в уставном капитале. Позднее президент поручил завершить подготовку к IPO до конца 2022 года.