Узбекистан и ЕС завершили переговоры по Соглашению о расширенном партнёрстве и сотрудничестве, которое, как ожидается, должно вывести отношения на новый уровень. В преддверии подписания основного документа посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан в большом интервью «Газете.uz» рассказала о приоритетных направлениях нового соглашения, важности диалога между людьми для регионального сотрудничества и совете президента Шавката Мирзиёева. Она также поделилась мыслями о реформах, санкциях против России и необходимости зелёного транспорта для города.

Интервью было проведено 13 июля. Текстовая версия приводится в сокращении.

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— Европейский Союз и Узбекистан объявили о завершении переговоров по заключению Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Над какими приоритетными направлениями ЕС будет работать с Узбекистаном в рамках нового соглашения?

— Для нас это знаменательное событие. Это лишь парафирование документов, но это и окончание более чем трёхлетних переговоров не только между двумя командами переговорщиков, но и множеством людей за кулисами. Мы провели 10 раундов переговоров, более 150 встреч, чтобы обсудить, как будет выглядеть это соглашение.

Сейчас у нас есть Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое действует с 1996 года. Оно было правовой основой для сотрудничества между ЕС и Узбекистаном на протяжении более чем 20 лет. У этого соглашения не было никаких ограничений. Но в 2018 году и ЕС, и Узбекистан захотели расширить партнёрство, углубить отношения и укрепить связи.

В новом соглашении есть пять основных пунктов. Первый — о политических реформах. Речь идет о демократии, общих и разделяемых ценностях, правах человека. Большое внимание в нём уделяется человеческому измерению. Выделены также внешняя политика и политика безопасности, правосудие, свобода. Есть также вопросы миграции, над которыми мы можем работать вместе. Мы также будем работать над укреплением нормативно-правовой базы для торговли.





И последнее, но не менее важное — мы включили новые сектора, в которых мы также будем работать вместе: транспорт, энергетика, потребительская политика, и это действительно важно. Мы можем укрепить связи и усилить наше сотрудничество в этих направлениях. Это также улучшит обмен опытом, компетенциями и ноу-хау.

Причина, по которой мы обновляем соглашение, заключается в том, что доверие между нами укрепилось. Когда в 2018 году начались переговоры, мы хотели обновить соглашение, потому что ситуация уже была не такой, как в 1996 году. Сейчас идут реформы. Президент Мирзиёев показал, что есть готовность двигаться вперед и строить доверительные отношения. Это соглашение создаёт основу, которая будет вызывать доверие у инвесторов и людей, которые присматриваются к Узбекистану. Это основа для продвижения реформ и их поддержки.

— Как новое соглашение повлияет на официальную помощь в целях развития, которую оказывает ЕС Узбекистану?

— У нас уже есть новая программа развития. Она полностью соответствует принципам и нормам Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. У нас сформировалось совместное желание работать по определенным направлениям. В конце прошлого года мы приняли многолетнюю индикативную программу. Последние два-три года мы обсуждали с Узбекистаном то, на чем мы будем фокусироваться в ближайшие семь лет.

Сейчас мы инвестируем и поддерживаем правительство Узбекистана в осуществлении некоторых реформ, над которыми они хотели работать вместе с нами. Основными приоритетами являются эффективное управление, цифровизация, борьба с коррупцией, поддержка стратегии правительства по «зеленому переходу».

Мы также продолжим работу в сфере сельского хозяйства, которое является одним из самых важных секторов для страны. Оно создает много рабочих мест, сельское население Узбекистана по-прежнему составляет 50%. Большая часть роста исходит именно отсюда. Раньше сельское хозяйство было основным сектором активности ЕС. Но теперь, когда президент Мирзиёев и правительство изъявили желание провести ряд реформ, мы решили, что расширим наше сотрудничество в этом направлении. Для нас важно, что это соответствует и приоритетам Узбекистана, и приоритетам ЕС.

У ЕС есть стратегия «Зеленый курс», которая совпадает с «зеленой» стратегией правительства Узбекистана, так что мы сможем обмениваться опытом и поддерживать. Нас просят как раз об этом: привнести специальные знания, компетенции в этом секторе.

Нас также попросили поделиться знаниями в области борьбы с коррупцией. Мы очень хотим работать в этом направлении, потому что если вы хотите, чтобы страна развивалась, если вы хотите быть уверены, что никто не останется позади, вы должны убедиться, что процесс развития охватывает всех и идёт устойчивым образом. Именно поэтому мы хотим работать над «зеленым» развитием и эффективным управлением. Наши приоритеты также включают создание рабочих мест, гендерные вопросы, так как у нас общие цели.

ЕС выглядит как единое целое, но на самом деле состоит из 27 стран-членов. У нас единая основа для многих наших политик, но у нас есть богатый опыт 27 различных стран и разнообразие возможностей. Мы также стремимся использовать этот опыт.

Например, президент Мирзиёев очень заинтересован в развитии профессионального обучения. Это действительно важно, особенно сейчас, когда 600 тысяч молодых людей ежегодно выходят на рынок труда. Нужно создавать рабочие места, но также необходимо иметь соответствующие навыки. У нас есть Европейский фонд обучения, который изучает различные системы и исследует вопрос, как сделать так, чтобы навыки были хорошо развиты и соответствовали потребностям рынка труда. Когда появляются запросы от правительства по поводу компетенций или знаний, мы пытаемся найти лучший вариант.

Мы также много работаем с партнёрскими организациями, такими как агентства ООН, Всемирный банк, по вопросам создания рабочих мест, зелёного и устойчивого развития. Например, сейчас мы работаем с Европейским инвестиционным банком и Французским агентством развития (ФАР) для поддержки лесопосадок в Аральском море. Вместе с правительством мы изучаем, какие решения можно найти и как помочь с последствиями этой катастрофы. Мы также можем изучить возможности ирригации и посмотреть, как можно восстановить сельское хозяйство, чтобы помочь домохозяйствам, которые живут в местах, где, возможно, годами не могли им заниматься из-за воздействия катастрофы Аральского моря.

— Узбекистан, как и многие другие страны Центральной Азии и постсоветского пространства, сталкивается с последствиями санкций, введённых против России после начала войны в Украине. Рассматривает ли новое соглашение какую-либо помощь в ситуации с санкциями и, в целом, какую поддержку может ожидать Узбекистан от ЕС в этом отношении?

— Если позволите, я немного проясню нашу позицию по этому вопросу.

Ситуация, которая сегодня сложилась, не является последствием санкций. Тяжелая ситуация, в которой находятся многие страны, не возникла из-за санкций. Идёт война, и целостность территории одной страны подверглась нападению. Нарушены международные правила и многосторонняя система. Существует угроза целостности Украины, но это также несет угрозу Европе, миру и, возможно, Узбекистану, потому что правила были нарушены.

Последствия, которые мы наблюдаем сегодня в плане колебания цен, проблем с продовольственной безопасностью в мире, вызваны не санкциями. Это связано с вторжением России в Украину. Для меня очень важно, чтобы это было понятно.

Санкции носят структурный характер. Вы не можете ввести их, а потом снова отменить, потому что для их существования есть причина.

Санкции введены не против Узбекистана, они не против России в целом. Они не против сельскохозяйственного сектора в России. Они против российского режима, людей вокруг Путина и самого Путина. Они против тех, кто ведет войну. И это действительно важно: мы не стремимся затронуть граждан России или другие страны. Мы пытаемся найти способ сделать так, чтобы эта война прекратилась.





Что мы делаем для этого? Это кризис для многих стран. В последние годы у нас был COVID, финансовый кризис и целый ряд проблем, и мы никогда не подводили ни одну страну и каждый раз помогали. Сейчас мы также оказываем поддержку странам, пострадавшим от войны в Украине.

Прежде всего, мы информируем страны о том, что такое санкции. В Брюсселе прошли встречи, на которых мы разъясняли, что такое санкции, потому что если вы не знаете, что такое санкции, то есть возможность их обойти. Наши партнёры в правительстве Узбекистана сообщили нам, что нет никакого намерения обходить санкции. Это очень важно.

Мы понимаем, что ситуация сложная, в частности, для Узбекистана, потому что есть зависимость от России: по экспорту и импорту, по маршрутам, по мигрантам. Мы это полностью понимаем. И мы хотим поддержать и посмотреть, как мы можем помочь найти альтернативы. Один из примеров — программы развития сотрудничества, перепрофилирование некоторых наших программ для помощи и поддержки в создании большего количества рабочих мест, GSP+, которая может помочь найти другие пути экспорта. Наша команда в Брюсселе консультирует правительства по всему миру.

Узбекистан зависит от российских маршрутов — продукция экспортируется через Россию. Мы знаем, что Узбекистан ищет альтернативные маршруты. Одной из таких альтернатив может стать Европа.

У нас также будет конференция «ЕС — Центральная Азия» по взаимосвязанности, которая пройдет в Самарканде. Это тоже важное событие с точки зрения создания альтернатив. Есть возможности в цифровой сфере, в вопросах взаимосвязанности окружающей среды, воды, энергии. Мы знаем о проблемах. Вопрос в том, сможем ли мы вместе найти решения и открыться возможностям.

— Узбекистан является бенефициаром системы преференций GSP+, что привело к росту объемов торговли. В частности, за последний год экспорт из Узбекистана в страны ЕС вырос на 86%. В рамках GSP+ существуют требования как для правительств, так и для бизнеса: выполнение 27 основных международных конвенций по правам человека и трудовым правам, защите окружающей среды, климата и эффективному управлению. В каких направлениях, на ваш взгляд, нужны улучшения?

— GSP+ даёт возможность экспортировать в Европу в общей сложности 6200 товаров без уплаты каких-либо налогов. Я думаю, что значимость этой возможности еще больше возрастает сегодня, когда в торговой системе наблюдается много проблем. Если я не ошибаюсь, сейчас экспорт в Европу составляет более 430 млн евро, в 2019 году эта цифра не доходила и до 200 млн. Мы знаем, что есть возможности для увеличения торгового потока. Мы видим, что еще многое можно сделать для расширения системы GSP+, потому что она не используется в полную силу. Как мы можем это сделать?

Одно из направлений — повышение осведомленности, потому что экспортеры не так уж много знают о системе преференций. Я слышала, что на границы Европы прибывают грузовики, которые не упоминают, что они по GSP+, следовательно платят налоги там, где не должны были. Поэтому нам всем нужно работать вместе с правительством, странами-членами ЕС и частным сектором. Мы должны найти способы информирования о системе GSP+ и постараться, чтобы она была использована в полной мере.





Европа — это очень большой рынок. Много потребителей, много спроса на сухофрукты, зерно, различную текстильную продукцию. Но это очень требовательный рынок. Есть стандарты, которые должны соблюдаться. Потому что если есть проблемы с фитосанитарией, если слишком много пестицидов, товар отправляют обратно. Поэтому мы работаем с Министерством сельского хозяйства, чтобы экспортируемые продукты соответствовали стандартам.

Иногда люди говорят: «Это барьеры». Нет, это стандарты, которые мы обеспечиваем для европейских потребителей. Важно, чтобы продукты, где бы они не продавались — в Европе или в Узбекистане — были безопасными и полезными для людей. Это важно не только для европейских потребителей, но и для узбекских. Фермеры должны знать о стандартах.

GSP+ — это система, при которой вы получаете доступ на рынки бесплатно, без налогов. Но это также стимул для выполнения 27 конвенций по труду, окружающей среде, правам человека, политическим, экономическим, культурным правам и т. д. Одним из больших успехов прошлого года стало искоренение принудительного труда и детского труда. ЕС работал со многими партнерами и гражданским обществом, чтобы обеспечить мониторинг. Это также очень важно для европейских покупателей с точки зрения увеличения экспорта текстиля в будущем.

Европейский рынок полон клиентов, но они очень требовательны, как в отношении качества, так и в отношении того, откуда поступает продукция: кто работает, каковы условия труда людей. Это не просто отправка чего-то, это качество продукта и качество того, как он был произведен. Я глубоко убеждена, что благодаря всем реформам, которые происходят сейчас, откроются хорошие возможности.

— Одним из предпочтений ЕС для диалога с регионом являются встречи со всеми странами Центральной Азии. Например, вы упомянули, что в ноябре в Самарканде пройдет конференция «ЕС — Центральная Азия». Будет ли ЕС оказывать содействие странам Центральной Азии в углублении регионального сотрудничества?

— Мы работаем над этим уже несколько лет. Стратегия ЕС для Центральной Азии рассматривает не только наши связи, но и устойчивость и процветание региона. С новой внешней политикой президента Мирзиёева Узбекистан сосредоточился на добрососедских отношениях и поддержании мира. Эта готовность продолжать и углублять региональное сотрудничество как раз и позволяет оказывать поддержку.

Мы уже давно работаем с региональными программами, которые направлены именно на поддержку регионального сотрудничества. У нас была Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (BOMCA). Есть также Программа по борьбе с наркотиками в Центральной Азии. Такие программы стимулируют людей в приграничных районах работать вместе. Они делают границы динамичными, позволяют людям пересекать границы и тем самым устанавливают связи между людьми.

Именно так мы и сделали в Европе. Мы установили связи между людьми, чтобы обеспечить углубление сотрудничества между странами. Это было сделано путём установления связей между Францией и Германией, Бельгией и Люксембургом, странами, которые были в состоянии войны во время Второй мировой войны. А потом начали работать над трансграничным сотрудничеством. Затем это всё больше и больше превращалось в то, что мы имеем сегодня: более крупная структура с более тесным сотрудничеством и более глубокой интеграцией.





В прошлом году состоялась большая международная конференция по взаимосвязанности Центральной и Южной Азии, которую организовал Узбекистан. Мы захотели продолжить это конференцией «ЕС — Центральная Азия» по устойчивой взаимосвязанности и посмотреть, как мы можем установить связи.

На конференции мы обсудим идеи о том, как работать над цифровыми технологиями. Речь идет о налаживании связи между людьми, предоставлении им возможностей. Цифровые технологии — это не только широкополосная связь, они также могут создать возможности для образования, использования данных и получения информации и знаний, которые вы хотите получить из европейских стран и наоборот, потому что мы также можем многому научиться у Центральной Азии.

То же самое касается транспортного коридора. Сейчас странам необходимо найти другие пути экспорта. Мы изучаем возможности «среднего коридора», который идёт отсюда в Казахстан, к Каспийскому морю, а затем в Азербайджан, Грузию, Турцию. Мы изучаем, какие есть трудности, почему это стало так дорого и что мы можем сделать, чтобы найти практические способы сделать экспорт в Европейский Союз и другие регионы недорогим и доступным.

Вопросы окружающей среды, энергии и воды также важны. Мы знаем, что Центральная Азия подвержена проблемам изменения климата, и это будет возможностью для совместной работы по поддержке и поиску решений. Мы встретимся с рядом министерств и постараемся, чтобы они затем работали со своими коллегами из Центральной Азии.

— Вы упомянули, что Европейский союз также будет оказывать содействие в проведении реформ. Какие приоритетные направления будут важны для продолжения реформ в Узбекистане?

— Главная цель Узбекистана — сократить бедность наполовину к 2026 году, а затем достичь уровня страны с доходом выше среднего, а также достичь целей устойчивого развития, чтобы все были охвачены реформами и никто не оставался позади. С COVID мы потеряли несколько лет, у нас были трудности и экономические проблемы. Это, конечно, влияет на людей.

Я думаю, что идеи и стратегии на будущее хорошие. Мы видим «зелёный переход», реформы в сельском хозяйстве, приватизацию, образование и многое другое. Я думаю, что во всех секторах есть прекрасные идеи и стратегии реформ. Важно, чтобы они продвигались вперед, не оставались только на уровне стратегий, реализовывались.

В сельском хозяйстве, секторе, где мы находимся дольше всего и поддерживаем разработку стратегии, мы стали свидетелями прогресса. Раньше были принудительный труд и даже детский труд. А сейчас мы видим переход от большого количества хлопковых земель к более разнообразному землепользованию, стало больше приватизации. Изменений много. Например, информационные центры знаний в сельском хозяйстве, которые мы поддерживаем, направлены на то, чтобы связать мелкие домохозяйства с необходимыми им услугами, исследованиями и рынками, чтобы цепочка производства была устойчивой и развитой. Это важно, потому что сельское хозяйство является одним из секторов, где работает большинство людей.

Я глубоко убеждена, что некоторые реформы в сфере образования чрезвычайно важны, потому что это основа того, чтобы любое общество двигалось вперед и развивалось. Без этого никак не обойтись: хорошая система образования, профессиональная подготовка, обеспечение взаимосвязи с рынками труда.

Большое внимание уделяется также гендерному вопросу. Я только на днях видела, что мужчин в Узбекистане немного больше, чем женщин, но разница очень мала. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард говорила: «Вы можете увеличить ВВП на один-два пункта, если женщины будут активно участвовать в экономике и обществе».

Важно, чтобы женщины принимали активное участие, и мы видим, что у правительства есть такое желание. Есть председатель Сената Нарбаева, которая очень активна в этом вопросе. Мы тоже будем поддерживать. Все должны быть наделены правами и возможностями, будь то мужчины или женщины. Это важно для будущего Узбекистана.

— Когда вы стали послом ЕС в Узбекистане, ставили ли вы перед собой какие-то конкретные цели, которых хотели бы достичь в результате своей миссии?

— Одной из основных моих задач в качестве посла была поддержка завершения работы над Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Мы много говорим о соглашениях, GSP+, целях устойчивого развития. Это действительно важно. Но я также хотела работать над тем, чтобы люди понимали, что такое ЕС. Потому что когда у нас есть возможность объяснить, за что мы выступаем и что мы можем предоставить, где мы можем помочь и в чем мы можем оказать поддержку, тогда и возможностей для поиска подходящих связей становится гораздо больше. Поэтому для меня — не как для посла, но и как для человека — было важно поддерживать связь с представителями гражданского общества, молодёжи, с женщинами, иметь возможность встречаться, обсуждать и лучше понимать реальность.

Когда я только приехала, у меня была возможность встретиться с президентом Мирзиёевым, и он сказал мне: «Вы должны побывать во всех регионах!» Мне не удалось побывать во всех регионах, но я полностью согласна, что это важно, потому что страна огромная, регионы разные, и у людей тоже разные идеи, разные традиции, и их нужно изучать. Чтобы понять всю страну, вам определенно нужно посетить и увидеть то, о чем вы говорите.

— Вы работаете в Узбекистане уже почти полтора года. Поделитесь мыслями о том, что вам здесь больше всего нравится, а что не очень.

— Больше всего мне нравится гостеприимство. А также меня поражает энергия здешних людей. Будь то молодежь, женщины, молодые или пожилые. Правительство тоже энергично заставляет всё двигаться вперед. Большую часть моего времени здесь занимает работа, много поездок. Эта энергия дает мне силы продолжать работать и создавать необходимые связи. Я люблю эту энергию.

Я бы хотела видеть в Узбекистане больше велосипедов, больше общественного транспорта. Сейчас есть идея запустить большое количество электробусов, а в 2023 году появятся трамваи — это отличная идея, так как это хорошо для окружающей среды, а Ташкент остается прекрасным зеленым городом. Зелёный общественный транспорт и велосипеды — хорошая альтернатива автомобилям и автобусам. Что бы я точно предложила для улучшения города, так это больше велосипедов.

Беседовал Давлат Умаров.