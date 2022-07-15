Конференция по взаимосвязанности Центральной Азии и Европейского союза и министерская встреча состоятся в Самарканде 17−18 ноября. Об этом заявил заместитель управляющего директора по Восточной Европе и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Люк Девинь, передает корреспондент «Газеты.uz».

Высокопоставленные представители Европейской службы внешних действий прибыли в Ташкент, чтобы встретиться с руководителями министерств и ведомств Узбекистана и обсудить подготовку к конференции, которая состоится в Самарканде.

Люк Девинь анонсировал участие в конференции верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, а также комиссара ЕС по международному партнёрству Ютты Урпилайнен.

«Три основные темы, которые будут рассмотрены в ходе этой конференции, — во-первых, как улучшить цифровое сообщение — в этом направлении Евросоюз финансирует ряд проектов. Вторая тема — как лучше развивать транспортную сеть. И третий вопрос касается водохозяйственных вопросов и энергетики», — сказал Люк Девинь.

«Мы хотели бы, чтобы эта конференция имела практический смысл, чтобы на ней проходили интерактивные дискуссии, поэтому мы хотели бы пригласить на нее не только представителей правительств пяти центральноазиатских стран и Евросоюза, но также и представителей частного сектора, которые являются огромным источником инвестиций, и представители международных финансовых институтов», — отметил представитель ЕС.

Самаркандская конференция ЕС по устойчивой взаимосвязанности с Центральной Азией станет первой региональной конференцией по взаимосвязанности в рамках новой стратегии ЕС «Глобальные ворота», принятой 1 декабря 2021 года.

Она обеспечит платформу для внутри- и межрегионального диалога по общим концепциям, которые помогут воплотить в жизнь цели устойчивости и регионального сотрудничества, изложенные в Стратегии ЕС по Центральной Азии (2019).

«Это будет частью усилий ЕС по оказанию помощи странам Центральной Азии в модернизации, стимулировании инвестиций, цифровизации, содействии внутрирегиональной торговле и диверсификации транспортных и торговых маршрутов», — говорится в сообщении делегации ЕС в Узбекистане.

В ходе визита Люк Девинь встретился с заместителями министров по развитию информационных технологий и коммуникаций, иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, транспорта, и заместителем министра инновационного развития.