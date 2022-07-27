27 июля в 14:52 в Кыргызстане произошло землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Координаты землетрясения: 41,69 градусов северной широты; 71,82 градусов восточной долготы.

Магнитуда — 4,5. Глубина — 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 222 км в северо-восточном направлении.

Подземные толчки ощущалась на территории Узбекистана с силой:

Янгикурганский район: 3 балла, 48 км;

Касансайский район: 2−3 балла, 61 км;

Чартакский район: 2−3 балла, 63 км;

Уйчинский район: 2 балла, 74 км;

Учкурганский район: 2 балла, 76 км;

Наманган: 2 балла, 78 км.

Землетрясение ощущалось также в Ташкенте, сила толчков в справке сейсмоцентра не приводится.

В ночь на 27 июля в Узбекистане также ощущалось землетрясение, произошедшее в Афганистане магнитудой 5,6. Очаг залегал на глубине 200 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 526 км в юго-восточном направлении. О силе толчков в городах Узбекистана не сообщалось.