Комил Алламжонов, назначенный во вторник заместителем руководителя Администрации президента Узбекистана, заявил, что с этого дня уходит с поста председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа и передаёт все свои бизнес-проекты и компании другим владельцам.

«С сегодняшнего дня я не бизнесмен. Потому что я абсолютно против конфликта интересов и советую остальным поступить так же», — сказал он.

Комил Алламжонов сообщил, что в попечительском совете фонда скоро будет выбран новый руководитель и выразил уверенность, что «свобода слова и политика открытости поднимутся на ещё более высокий уровень».

«Потому что, если говорить словами главы нашего государства, эти реформы будут идти только вперёд и не будут откатываться назад», — сказал он, призвав всех журналистов и блогеров «быть более активными и продолжать распространять объективную информацию».

Комил Алламжонов является основателем автошколы Avtotest и центра экзаменации водителей Autodriver Study, газеты «Солик инфо», программы по автоматизации бухгалтерской деятельности BEM и многих других проектов. Его краткую биографию мы публиковали в предыдущей новости.