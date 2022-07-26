Россия поддерживает требования временного правительства Афганистана о возвращении замороженных США 7 млрд долларов. Об этом на международной конференции в Ташкенте 26 июля заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Я всецело поддерживаю министра [иностранных дел временного правительства Афганистана] Муттаки, который потребовал безоговорочного безусловного возвращения замороженных, а по сути, украденных Соединёнными Штатами 7 млрд долларов, принадлежащих Афганистану. Вы только представьте себе — в стране, где гражданин в день живет на менее чем 1 доллар, украсть 7 млрд. Это просто преступление», — заявил глава российской делегации на конференции.

«Это же касается, между прочим, и замороженных с 2,5 млрд долларов гуманитарной помощи Афганистану на счетах Всемирного банка, которые лицемерно потом выдают назад афганцам, как бы размораживая по частям. Это абсолютно возмутительно», — подчеркнул Замир Кабулов.

«Мы исходим из того, что Соединенные Штаты, Европейский союз и другие сателлиты, которые довели Афганистан до той самой ситуации, в которой мы сейчас находимся, должны внести львиную долю для исправления своих ошибок и бежавшего коррумпированного марионеточного правительства, который они 20 лет поддерживали», — добавил спецпредставитель РФ.

Как сообщалось ранее, наибольшая часть резервов Центрального банка Афганистана — 7 млрд долларов — находится на счетах Федерального резерва США. Из них 3,1 млрд долларов вложены в гособлигации США, 2,1 млрд долларов — активы в Программе консультационных услуг и управления резервами (RAMP) Всемирного банка, 1,2 млрд долларов — в золоте и только 300 тысяч — в виде наличных. Еще 1,3 млрд долларов хранились на международных счетах. Все эти активы были заморожены с приходом к власти в Афганистане движения «Талибан».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своих выступлениях на международных площадках с августа 2021 года подчеркивает необходимость разморозки государственных активов Афганистана в зарубежных банках.