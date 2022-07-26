Несоблюдение прав человека и построение общества на основе страха в конечном итоге будут препятствовать миру, развитию и достойной жизни для всех афганцев. Об этом на международной конференции в Ташкенте 26 июля заявил специальный посланник Европейского союза по Афганистану Томас Никлассон, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Политическое урегулирование требует участия всего афганского народа, отметил посланник. Он сослался на заявление руководства движения «Талибан», в котором оно сказало, что Афганистан является общим домом для всех афганцев.

«Но в этот самый момент большая часть населения лишена возможности участвовать в каких-либо процессах принятия решений о будущем страны. Для многих женщин даже невозможно внести свой вклад в экономику Афганистана, поскольку они исключены как из образования, так и из рабочей силы. И в такой ситуации сложно представить Афганистан домом для всех афганцев», — заявил он.

Спецпосланник ЕС отметил, что постконфликтная страна по определению — это страна, в которой конфликт был урегулирован мирным путём.

«Но вместо мирного урегулирования меньше года назад мы стали свидетелями свержения правительства и конституционного строя воинствующим движением, возглавляемым лицами из санкционного списка ООН. Тем не менее, нации ещё не поздно инициировать инклюзивный политический процесс», — заявил Томас Никлассон.

По его мнению, если игнорировать этот процесс и если одна политическая фракция, представляющая в основном одну этническую группу и мужчин, пытается доминировать и управлять страной, в то время как большинство афганцев по-прежнему исключены из процесса принятия решений, вероятность повторного насилия и конфликтов существенно возрастает.

«Как мы видели в прошлом, в Афганистане и во многих других постконфликтных странах не удалось добиться такого разрешения конфликта. Наш призыв к инклюзивности в Афганистане направлен не на интересы Евросоюза или других стран, а на процветающее будущее и стабильность самого Афганистана. И я об этом уже говорил и ещё раз говорю — это не призыв к возвращению прежних лидеров. Афганистану нужны новые лидеры, но лидеры — мужчины и женщины из разных этнических групп и из разных политических фракций», — сказал он.

Фото: Пресс-служба МИД Узбекистана.

Спецпосланник ЕС подчеркнул, что устойчивый мир означает не только прекращение насилия или войны, но также требует прекращения нарушений прав человека и дискриминации.

«А после захвата власти талибами мы стали свидетелями структурных и систематических нарушений экономических, социальных, юридических, политических и социальных прав афганцев, признанных в международных конвенциях, государством-участником которых является Афганистан. Мы видели людей, преследуемых из-за их этнической, религиозной или гендерной идентичности среди меньшинств, хазарейцы и афганские шииты по-прежнему подвергаются особому преследованию. Нарушения включают убийства, произвольные задержания, насильственные исчезновения, физическое насилие, пытки и запугивание», — заявил дипломат.

Он указал, что нет никаких задокументированных усилий «Талибана» по принятию мер против репрессивных убийств, а также никаких задокументированных усилий по принятию мер против сообщений о широко распространенном применении пыток.

Томас Никлассон заявил, что в Афганистане больше не гарантируется свобода собраний, слова, мнения и выражения. Афганистан опустился более чем на 30 позиций во Всемирном индексе свободы прессы с 2021 года, что «отражает сужение пространства для некогда яркого медиа-ландшафта». Вещательные компании, журналисты и работники СМИ всё больше страдают от ограничений и цензуры, а несправедливые задержания привели к самоцензуре. Журналисты опасаются последствий несоблюдения «расплывчато сформулированных новых правил для журналистов, изданных талибами».

Согласно заявлению спецпосланника ЕС, в Афганистане «особенно жестоко» обращаются с женщинами и девочками, которые были исключены из политического, экономического, образовательного и социального пространства.

«Ни одна другая страна в мире не запрещает девочкам посещать среднюю школу. Хотя мы слышали обещания талибов в течение по крайней мере шести месяцев, что средние школы будут открыты также для девочек по всей стране. Миллионы афганцев всё ещё ждут, когда эти обещания претворятся в жизнь», — заявил он.

Томас Никлассон назвал верховенство закона важным компонентом в обеспечении равенства всех людей и общества в Афганистане под властью талибов.

«Правовой и конституционный порядок стал неясным. Это создает ситуацию, когда люди больше не знают, что запрещено, что лишает их возможности обратиться за защитой в случае нарушения их прав. Верховенство права и развитие тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Без укрепления верховенства права будет сложно добиться устойчивого и инклюзивного экономического роста и устойчивого развития. При этом полная реализация всех прав человека и основных свобод, включая право на развитие, все дальше отходит на второй план», — сказал он.

Афганская делегация во главе с и. о. министра иностранных дел Амир Ханом Муттаки. Фото: Пресс-служба МИД Узбекистана.

Евросоюз продолжит внимательно следить за ситуацией с правами человека через присутствие на местах и поддержку мандата тех организаций, которые регулярно сообщают о ситуации, таких как Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА), и специального докладчика ООН по правам человека. ЕС положительно оценил предоставление доступа спецдокладчику Ричарду Беннету в несколько частей Афганистана во время его первого визита.

«Как и в случае с инклюзивностью, несоблюдение прав человека и построение общества на основе страха в конечном итоге помешают прочному миру, устойчивому развитию и достойной жизни для всех афганцев. Вот почему ЕС рассматривает их как ключевые аспекты или ориентиры в нашем диалоге с талибами. И резолюция Совета безопасности ООН, о которой я говорил, подтвердила, что существует прямая связь между соблюдением прав человека и возможностью политического урегулирования и желанием афганцев поддерживать и развивать достижения Афганистана за последние 20 лет», — отметил он.

Томас Никлассон согласился с тем, что для процветания Афганистана крайне важно, чтобы страна не находилась в экономической изоляции. Он сообщил, что ЕС и другие страны предоставили значительные объемы гуманитарной помощи Афганистану, но только этого для стабилизации экономики недостаточно в долгосрочной перспективе.

«Хотя международное сообщество может внести свой вклад в оказание помощи афганской экономике, именно талибам в конечном счёте необходимо работать над макроэкономической стабилизацией страны. Как они сами подчеркнули, они хотят независимой экономики и развития, возглавляемого частным сектором, и для этого Афганистану потребуется благоприятная деловая среда, которая до сих пор не создана. Женщины в значительной степени исключены из рабочей силы, что обходится экономике примерно в 1 млрд долларов США, или 5% их ВВП в год», — отметил он.

Дипломат заявил, что «Талибан» не проявляет никакой прозрачности в отношении годового бюджета, и афганскому народу и международному сообществу неясно, как распределяются внутренние доходы.

«Более того, не помогает то, что должности в важных финансовых учреждениях занимают лица, которые находятся в санкционном списке ООН, и что механизмы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма больше не действуют. В сочетании с отсутствием верховенства закона это создает атмосферу, при которой бизнес-сообщество не очень хочет инвестировать в страну», — сказал он.

Спецпосланник Евросоюза также отметил, что разрешение на инвестиции частного сектора в эксплуатацию природных ресурсов Афганистана, о чём заявляли талибы, без прозрачности и подотчётности частного сектора и компаний «принесёт пользу немногим людям, а не большинству населения», и вряд ли создаст значительные возможности трудоустройства для афганцев.

«Неравное распределение этих благ может привести к усилению неравенства и разжиганию конфликтов, а не к поддержке экономического роста», — добавил он.

Европейский союз намерен и впредь вносить свой вклад и по-прежнему поддерживать афганский народ. ЕС выражает открытость для диалога с талибами, «руководствуясь ориентирами, определенными министрами иностранных дел», для диалога с гражданским обществом, деловыми кругами, афганскими женщинами и другими афганцами.

«И в то же время настало время для талибов придерживаться своих слов и сделать Афганистан домом для всех афганцев, где они могут вести достойную и благополучную жизнь, уважая и пользуясь правами, и где они могут конструктивно участвовать во всех аспектах социальной, экономической и политической жизни», — резюмировал Томас Никлассон.

Как мы сообщали ранее, глава МИД временного правительства Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что страна выполняет все свои обещания, и призвал США «безоговорочно и безо всяких условий» разморозить афганские активы. Он также призвал страны инвестировать в Афганистан, что послужит безопасности и стабильности в регионе.