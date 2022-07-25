На проходящем в Ташкенте чемпионате Азии среди юниоров тяжелоатлетка Нигора Сувонова в весовой категории до 81 кг с результатом 212 (95+117) кг завоевала в общей сложности 6 золотых медалей во всех дисциплинах среди юниоров и молодёжи, сообщила пресс-служба Министерства спорта Узбекистана.
В копилку сборной Узбекистана спортсмены принесли ещё 19 медалей.
Золото:
Шарофиддин Амриддинов — 3 золотые медали
Мадина Файзуллаева (-76 кг) — 3 золотые медали среди юниоров во всех дисциплинах.
Серебро:
Кудратбек Салимжонов (102 кг) — 3 серебряные медали среди юниоров.
Нурбол Абдурашидов (102 кг) — 3 серебряные медали
Бронза:
Хушноза Холикова (+81 кг) — 3 бронзовые медали
Кудратбек Салимжонов (102 кг) — 2 бронзовые медали
Мадина Файзуллаева (-76 кг) — 2 бронзовые медали среди молодёжи.
Фото:
Фото: НОК Узбекистана