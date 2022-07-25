На проходящем в Ташкенте чемпионате Азии среди юниоров тяжелоатлетка Нигора Сувонова в весовой категории до 81 кг с результатом 212 (95+117) кг завоевала в общей сложности 6 золотых медалей во всех дисциплинах среди юниоров и молодёжи, сообщила пресс-служба Министерства спорта Узбекистана.

В копилку сборной Узбекистана спортсмены принесли ещё 19 медалей.

Золото:

Шарофиддин Амриддинов — 3 золотые медали

Мадина Файзуллаева (-76 кг) — 3 золотые медали среди юниоров во всех дисциплинах.

Серебро:

Кудратбек Салимжонов (102 кг) — 3 серебряные медали среди юниоров.

Нурбол Абдурашидов (102 кг) — 3 серебряные медали

Бронза:

Хушноза Холикова (+81 кг) — 3 бронзовые медали

Кудратбек Салимжонов (102 кг) — 2 бронзовые медали

Мадина Файзуллаева (-76 кг) — 2 бронзовые медали среди молодёжи.

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Фото: НОК Узбекистана