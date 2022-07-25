Должностные лица Федерации плавания и другие подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении бюджетных средств в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Спортсмен, не вошедший в состав национальной сборной и её резерв, тем не менее был отправлен на международные сборы, проходившие в Волгограде (Россия). Таким образом, были необоснованно расходованы 72 млн сумов, отметили в надзорном органе.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в октябре-декабре 2021 года некая компания «Д.» внесла в свои счета-фактуры фальшивые сведения об оказании 287 спортсменам гостиничных услуг. Таким образом был расхищен 1 млрд сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Напомним, что недавно Генпрокуратура открыла уголовное дело о хищении бюджетных средств в системе Федерации волейбола Узбекистана в особо крупном размере.