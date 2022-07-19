Должностные лица Федерации волейбола и другие подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Согласно приказу бывшего министра физкультуры и спорта, из бюджета для федерации было выделено 445 млн сумов на проведение 23-дневного учебно-тренировочного сбора с участием 54 спортсменов. По факту были проведены 10-дневные сборы и освоены 231 млн сумов.

Кроме того, 29 спортсменов, не вошедших в состав сборной команды и её резерва, тем не менее были отправлены на различные спортивные сборы, из-за чего необоснованно израсходовано 75 млн сумов.

В ходе доследственной проверки удалось возместить часть ущерба бюджету в размере 120 млн сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.