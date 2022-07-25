В первой половине недели по большей части территории сохранится сухая и очень жаркая погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Дневная температура воздуха будет в пределах +40…+43, по югу до +45.

Лишь на северо-западные районы Узбекистана начнет распространятся относительно прохладная и слабо влажная воздушная масса с Каспийского моря. По Каракалпакстану, Хореземской области 25−26 июля местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха понизится до +32…+37 градусов.

Во второй половине недели жаркая воздушная масса будет отступать с территории Узбекистана, и по стране начнется понижение температуры.

К концу недели относительно прохладная воздушная масса охватит уже всю территорию республики и температура воздуха по большинству областей понизится до +33…+36 градусов, лишь по крайнему югу достигая +39…+41.

По северу, югу и пустынной зоне 25−27 июля, местами 28−29 июля по республике возможно усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

По предгорной и горной территории Ферганской области: Сохскому, Ферганскому районам и рекам Сох, Шахимардан и Исфайрамсай 25−28 июля возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Кыргызстана.