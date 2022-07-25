В Булунгурском районе Самаркандской области задержан гражданин, перевозившего в своем автомобиле золотые слитки, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Сотрудники департамента, Службы государственной безопасности и областного УВД совместно с инспекторами поста дорожно-патрульной службы «Юкори Нуктук» установили, что гражданин Н. М. вез из Самарканда в Ташкент 10 золотых слитков общим весом 1,1 кг. Общая стоимость ценностей составляет 703,9 млн сумов.

Слитки были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Возбуждено уголовное дело по статье 177 Уголовного кодекса Узбекистана (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей; согласно УК, драгоценные металлы и камни входят в определение валютных ценностей), ведётся следствие.