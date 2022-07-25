Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 июля получил поздравления по случаю своего дня рождения от глав иностранных государств, сообщила его пресс-служба.

Он провел телефонные разговоры с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Беларуси Александром Лукашенко, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Кыргызстана Садыром Жапаровым, России Владимиром Путиным, Таджикистана Эмомали Рахмоном и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Иностранные партнеры тепло поздравили главу нашего государства с днем рождения, адресовав президенту искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и больших успехов в деле реализации стратегии масштабных реформ и преобразований, направленных на кардинальное повышение уровня жизни населения, усиление институтов демократического общества, модернизацию экономики и укрепление международного авторитета страны», — пишет пресс-служба.

Особо в беседах отмечалась прагматичная и проактивная внешняя политика лидера Узбекистана, «позволившая в короткие сроки заметно поднять уровень партнерства нашей страны со странами мира и многосторонними структурами», говорится в сообщении.



Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в честь 65-летия Шавката Мирзиёева подарил президенту Узбекистана двух лошадей. Он поделился в Instagram видео с поздравлением.

«Я очень люблю лошадей, и знаю, что вы тоже. Поэтому от всего народа и лично от себя решил подарить вам скакунов. Я искренне желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также мира, стабильности и процветания братскому Узбекистану!» — сказал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни охарактеризовал президента Узбекистана как «скромного и радушного человека, а вместе с тем мудрого и дальновидного политика».

Напомним, 23 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Шавкат Мирзиёев российским орденом Александра Невского «большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном».