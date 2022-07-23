Президент России Владимир Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского. Указ о награждении 23 июля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что Шавкат Мирзиёев был награжден за «большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном».

Орденом Александра Невского могут быть награждены видные зарубежные политические и общественные деятели, представители делового сообщества иностранных государств за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с РФ и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии.