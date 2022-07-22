С октября 2021 года по настоящее время 35 жертв торговли людьми были возвращены в Узбекистан при содействии неправительственной организации «Istiqlol Avlodi» и поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Узбекистане.

Всем жертвам торговли людьми были оказаны услуги медицинской и социальной реабилитации. Граждане Узбекистана были вывезены в зарубежные страны, в том числе в Россию и Казахстан, в целях принудительного труда и сексуальной эксплуатации.

«Торговля людьми — это вид преступления, который имеет глобальные масштабы и связан с торговлей людьми и их эксплуатацией с целью наживы. Жертвами этого преступления, которое встречается во всех регионах мира, могут стать люди любого пола, возраста и происхождения, — сказала Луанн Гронховд, исполняющая обязанности директора миссии USAID в Узбекистане. — Борьба с торговлей людьми во всем мире является одним из ключевых приоритетов USAID и правительства Соединенных Штатов Америки. С 2005 года США через USAID инвестировали более 9.6 миллионов долларов в повышение осведомлённости о торговле людьми и оказание помощи жертвам этого преступления в Узбекистане».

С целью выявления жертв торговли людьми как в Узбекистане, так и за рубежом, USAID работает с Национальной комиссией по противодействию торговле людьми и принудительному труду и местными партнёрами, включая ННО «Istiqlol Avlodi», которая является членом Комиссии. Недавно при поддержке USAID в городе Джизаке был открыт Информационно-ресурсный центр для мигрантов, который помогает выявлять жертв торговли людьми. Центр также предоставляет консультации и информацию трудовым мигрантам и их семьям.

После выявления жертв торговли людьми ведётся работа над обеспечением их безопасного возвращения и реинтеграции в общество. Возвращающимся мигрантам, в том числе жертвам торговли людьми, предоставляются услуги по психологической, юридической и социальной поддержке, а также профессиональному обучению. Помимо услуг реабилитации, поддержка оказывается лицам, входящим в группы риска жертв торговли людьми.

«В рамках проекта USAID „Безопасная миграция в Центральной Азии“ мы работаем над повышением осведомлённости трудовых мигрантов и лиц, входящих в группы риска, о способах легального трудоустройства, а также правах и обязанностях мигрантов в зарубежных странах», — сказала руководитель ННО «Istiqlol Avlodi» Назифа Камалова.