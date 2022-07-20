Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 20 июля сообщил о разработке проекта документа для защиты трудовых прав государственных служащих, которые привлекаются к работе в выходные дни и в нерабочее время, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Отвечая на вопрос депутата, глава Минтруда отметил, что эта проблема считается самой актуальной для госслужащих.

«Да, когда мы на брифингах или на своих страницах комментируем случаи [нарушения трудовых прав], мы стараемся объяснять работодателям — и госорганам, и предпринимателям, что надо соблюдать законодательство, не допускать превышения еженедельной нормы рабочего времени в 32−40 часов, не привлекать к работе по субботам и воскресеньям. Но пришло время наладить это на системном уровне», — заявил он.

По его словам, на сегодняшний день практически во всех госорганах внедрена система учета рабочего времени, фиксирующая приход и уход с работы работников с помощью карточки, которая прикладывается к турникету. Проектом документа предлагается подключить эту систему к единому серверу Государственной инспекции труда, чтобы дистанционно контролировать соблюдение рабочего графика.

Кроме того, планируется ввести повышенные тарифы на электроэнергию, которая потребляется в госорганах в нерабочее время.

«Если [в госорганах] будут сотрудники после рабочего времени, то в вечернее время будет больше расходоваться электроэнергии. Мы предложили применять к этому расходу тариф в 2−3-кратном размере. И эти излишние расходы по тарифам будут покрываться не за счёт бюджета, а за счёт других средств этой организации. Мы предложили такой проект», — сказал министр.

Нозим Хусанов напомнил, что граждане могут обращаться по вопросам, связанным с трудовыми отношениями, (в том числе анонимно) по номерам 1176 (Государственная инспекция труда), 71−200−06−00 (Минтруда) или через сайт dmi.mehnat.uz.

В начале 2020 года Министерство юстиции сообщало, что отключает служебные компьютеры после окончания рабочего времени, чтобы сотрудники не засиживались на работе. Им также запрещено выходить на работу в воскресенье.

В Минюсте указывали, что сверхурочная работа, возможно, и служит для реализации краткосрочных планов, однако постоянное переутомление оказывает пагубное влияние на высокопроизводительную, продуктивную и значимую работу, а также на достижение более масштабных стратегических целей.

В июле 2021 года бывший замминистра здравоохранения Абдулла Азизов отмечал, что госслужащие вынуждены работать по выходным дням, потому что страна только поднимается. По его словам, надо постепенно отказываться от системы управления, которая завязана на одном человеке.