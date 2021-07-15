Заместитель министра здравоохранения Абдулла Азизов в интервью проекту Alter Ego высказался о работе государственных служащих в выходные дни.

Абдулла Азизов (1981 года рождения) окончил Нагойский Университет в Японии, Университет мировой экономики и дипломатии, получил степень магистра по направлению финансы и международный бизнес Орхусского университета в Дании, окончил Орхусский технический колледж в Дании по специальности IТ-программирование. Более 10 лет жил и работал в Дании, пока по приглашению руководства страны не вернулся в Узбекистане. В 2019—2020 годы работал заместителем председателя Государственного налогового комитета, с июля 2020 года занимает пост замглавы Минздрава. В этих госорганах он курирует IT-сектор.

По его словам, госслужащие в Узбекистане перестанут работать в субботу и воскресенье, когда «поезд поставят на рельсы».

«Мы сейчас строим наш фундамент. Если мы правильно построим наш фундамент, тогда мы должны далеко и стабильно идти, при том мы сможем отдохнуть и в воскресенье, и в субботу. Почему в Дании, Швеции, Новергии сокращают рабочее время? Потому что у них всё налажено. Система работает. Вы не будете так усердно работать. А у нас нет. Мы только-только поднимаем страну, мы стараемся поставить рельсы. Если мы сможем, то, может быть, по отдельности будем это делать. Какое-то ведомство будет быстрее идти, тогда надо помогать и другим тоже, чтобы они быстрее встали. Когда поезд поедет, то нам будет необязательно долго работать», — заявил он.

Абдулла Азизов признал, что работает в выходные дни, но не жалеет об этом.

«Я вначале тоже старался понять, почему в Дании так мало работали, а эффект огромный, а здесь ночами работаем и ничего не происходит. Конечно, происходит что-то. Тогда я понял, что мы ещё не на том уровне. Потому что система [пока] не построена таким образом, что даже если меня не будет, она [останется работоспособной]. Я всегда стараюсь так построить [систему], чтобы любой процесс не зависел от [одного] человека. Тогда и у нас будет хороший прогресс», — считает он.

Замминистра предполагает, что потребуется около пяти лет, чтобы «система управления шла своим чередом и работала стабильно».

«В Дании мы всегда говорим: „А что если автобус собьёт человека?“ Вот поэтому мы строили систему таким образом, чтобы была замена. А у нас это не так. Бывает часто так, что замен нет. Даже когда запускаем разные проекты, я всегда поднимаю эту тему: „У нас должна быть замена. Если человек ушёл, кто-то должен за него работать“. К сожалению, мы пока редко об этом думаем», — заявил замглавы Минздрава.

Проблема сверхурочной и ненормированной работы в госорганах присутствует в Узбекистане десятилетиями. Впервые о необходимости предоставления полноценного отдыха сотрудникам в августе 2018 года заявил президент Шавкат Мирзиёев.

9 декабря 2019 года глава государства подписал постановление, которым утверждена «дорожная карта», предусматривающая сокращение совещаний в госорганах, запрет на их проведение в выходные и праздничные дни, а также запрет на возложение на работников несвойственных задач.

В феврале 2020 года распоряжением правительства госорганам предписано соблюдать трудовое законодательство и трудовые права сотрудников. Им было запрещено задерживать сотрудников после окончания рабочего дня и привлекать на работу в выходные дни. Но через некоторое время госслужащих вновь стали привлекать к работе в выходные дни.