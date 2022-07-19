Примерно в 14:00 в Каракалпакстане, где с 3 июля действует режим чрезвычайного положения, вновь заработал интернет, сообщают «Газете.uz» жители Нукуса, с которыми не было связи с 5 июля.

В Telegram-каналах появились первые за последние две недели сообщения. Вновь начали обновляться сайты.

Временное это включение интернета или он теперь будет доступен постоянно, пока неизвестно. Официальных комментариев не было. «Газета.uz» направила запросы в госорганы и компании, предоставляющие доступ в интернет.

5 июля мы публиковали репортаж о том, как отсутствие интернета сказывается на повседневной жизни жителей Каракалпакстана.

В тот же день верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала правительство Узбекистана отменить ограничение интернета, отметив, что «эта мера имеет неизбирательный характер и широко влияет на базовые права на свободу выражения и доступ к информации, помимо прочих прав».

6 июля МИД Узбекистана заявил, что интернет временно ограничен для предупреждения распространения «фейковых новостей» и «вовлечения граждан в антиконституционную деятельность».