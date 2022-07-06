Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к «оперативному, независимому и прозрачному расследованию» гибели в ходе волнений в Нукусе минимум 18 человек, о которых сообщили власти Узбекистана. Её заявление опубликовано 5 июля.

Отметив, что личности погибших на данный момент неизвестны, комиссар, не уточнив источник, привела данные о том, что у погибших были пулевые ранения. Она также выразила опасение, что число погибших может быть выше.

Национальная гвардия 4 июля сообщила, что в ходе демонстраций 1 и 2 июля пострадало 243 человека, из них 94 оставались в больницах. Из 18 погибших 13 были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Четверо погибших — военнослужащие, уточнили в Нацгвардии 5 июля.

Мишель Бачелет назвала «тревожными» сообщения о насилии в ходе демонстраций и призвала власти «для обеспечения открытости немедленно начать прозрачное и независимое расследование любых заявлений о незаконных действиях».

«Люди не должны подвергаться уголовному преследованию за осуществление своих прав, — отметила Мишель Бачелет. — Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах, государством-участником которого является Узбекистан, каждый имеет право на свободу выражения, мирные собрания и участие в общественной деятельности».

Она добавила, что все задержанные должны иметь незамедлительный доступ к адвокату, и должны быть обеспечены гарантии надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства.

Мишель Бачелет призвала правительство отменить ограничение интернета, отметив, что «эта мера имеет неизбирательный характер и широко влияет на базовые права на свободу выражения и доступ к информации, помимо прочих прав».