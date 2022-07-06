Министерство иностранных дел Узбекистана прокомментировало сообщения СМИ и правозащитных организаций касательно событий в Каракалпакстане, которые ведомство называет недостоверными.

В частности, МИД утверждает, что делаются «необоснованные заявления» о якобы незаконном применении силы для «разгона мирного митинга», «затыкании независимых голосов и блокировании информации», в том числе посредством объявления чрезвычайного положения.

Министерство решило предоставить «более детальную и объективную информацию» относительно событий в Каракалпакстане.

«1−2 июля в Нукусе была предпринята попытка подрыва конституционного строя, территориальной целостности и единства Республики Узбекистан. Под предлогом протеста против внесенных на всеобщее обсуждение предложений по конституционным поправкам, группой злоумышленников были организованы насильственные акции, стычки и попытки силового захвата зданий органов государственной власти», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, «эти противозаконные действия носили очевидные признаки заранее спланированной диверсии, направленной на разжигание сепаратизма, дестабилизацию и раскол мирной, единой, демократической страны».

МИД признал, что власти временно ограничили интернет-связь из-за «распространения враждебно настроенными силами фейковых новостей через средства мобильной связи и интернет», которые под популистскими лозунгами «пытались массово вовлечь граждан в антиконституционную деятельность».

В заявлении также говорится о «массовых погромах и бесчинствах», «неоднократных попытках штурма зданий парламента — Жокаргы Кенеса, ГУВД Нукуса и управления Нацгвардии», а также «захвате огнестрельного оружия и заложников из числа сотрудников правоохранительных органов», поджогах, порче и уничтожении государственного, общественного и личного имущества. Ведомство отметило, что был нанесен значительный урон инфраструктуре города.

Кроме того, сообщается, что в ходе нападений серьезные телесные повреждения получили 107 сотрудников органов правопорядка, 23 из них находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности 270 сотрудников государственных органов получили травмы различной степени тяжести, следует из заявления.

«Жестокость действий участников беспорядков явилась результатом провокационных действий группы лиц, манипулировавших сознанием людей, и не могут быть квалифицированы как мирные демонстрации граждан», — подчеркнули в МИДе.

Министерство сообщило о 18 погибших, а также участниках нападений, «подавляющее большинство которых составляли лица, находящиеся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения».

«Правительство Узбекистана решительно осуждает любые неправомерные действия, направленные на силовой захват власти, пропаганду идей сепаратизма, разжигание ненависти, призывы к массовым беспорядкам и насилию. Благодаря принятым мерам и адекватным действиям правоохранительных органов, противозаконные акции были пресечены», — говорится в сообщении.

Будучи участником международных договоров в области прав человека, Узбекистан привержен полному соблюдению принципов прозрачного, независимого и беспристрастного расследования, а также обеспечению гарантии надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства, указали в МИДе. Об итогах расследования сообщат международным организациям.

Ведомство отметило, что «все предпринимаемые правительством Узбекистана действия по стабилизации ситуации в Каракалпакстане осуществляются в рамках правового поля и направлены, в первую очередь, на недопущение угрозы жизни и здоровью людей».

По данным МИДа, в настоящее время на территории Каракалпакстана в полном объеме работает мобильная связь, функционируют продовольственные магазины, рынки, пекарни, банки, больницы и другие соцобъекты. Электроэнергия, газ и вода подаются в штатном режиме.

«Соответствующие государственные органы Узбекистана на ежедневной основе информируют общественность о текущей ситуации в Каракалпакстане. В этой связи заявления относительно отсутствия доступа к информации беспочвенны», — говорится в сообщении.

Нацгвардия и Генпрокуратура 4 июля сообщали, что в результате волнений в Нукусе 1−2 июля погибло 18 человек, 243 получили ранения, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов. 149 человек получили первую помощь и отпущены домой. В больницах на тот момент оставались 94 человека, включая тяжело раненых.

«Газета.uz» сообщала, что в Каракалпакстане, где введён режим ЧП, уже больше недели ограничена работа интернета, не работают многие терминалы, банкоматы, недоступны государственные и другие услуги.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о необходимости прозрачного и независимого расследования событий в Каракалпакстане и призвала не ограничивать доступ в интернет.