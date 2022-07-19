Президент Узбекистана 18 июля подписал постановление «О мерах по поддержке обучения женщин в высших, средних специальных и профессиональных образовательных учреждениях».

В соответствии с указом президента от 7 марта «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» с 2022/2023 учебного года внедрена система выделения государственных средств банкам для финансирования на льготных условиях образовательных кредитов для обучения женщин во всех частных, зарубежных, государственных высших, средних специальных и профессиональных образовательных учреждениях в Узбекистане.

Согласно новому документу, коммерческие банки предоставляют образовательные кредиты по ставке 14% за счет депозитных средств, размещаемых Министерством финансов.

Основная часть образовательного кредита погашается в течение семи лет, начиная с седьмого месяца после официального окончания срока обучения студента.

Погашение процентных ставок по образовательным кредитам производится за счет средств Фонда по финансированию образовательных кредитов при Министерстве финансов путем оплаты в коммерческих банках;

При оформлении и погашении образовательного кредита разрешается участие членов семьи студента и других третьих лиц, имеющих постоянный доход, в качестве созаемщиков.

Согласно документу, для выделения образовательных кредитов женщинам из семей, включенных в «Единый реестр социальной защиты», залог и поручительство не требуются.