В Ташкенте состоялся очередной конгресс Азиатской федерации тяжёлой атлетики (AWF), на котором Узбекистан был определён местом проведения чемпионата Азии в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Проведение чемпионата в Ташкенте даст Узбекистану значимые рейтинговые очки к летним Олимпийским играм Париж-2024.

Кроме Узбекистана за право проведения континентального первенства боролись также Туркменистан и Индия.

Дата проведения соревнований и календарь на 2024 год будут объявлены позже.