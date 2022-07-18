Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов на брифинге в АИМК в понедельник назвал «фейком» информацию о пропаже без вести некоторых граждан, принимавших участие в демонстрациях 1−2 июля в Каракалпакстане.

8 июля Reuters сообщило, что европейская правозащитная организация Open Dialogue Foundation составила список имён минимум 58 пропавших граждан.

«К сожалению, в некоторых зарубежных социальных сетях распространяется совершенно безосновательная и не соответствующая действительности „фейковая“ новость об исчезновении некоторых граждан, принимавших участие в событии», — заявил он.

Часть граждан, упомянутых в распространенном списке, находится дома, часть из них выехали за границу, а некоторых вообще не существует, отметил представитель Генпрокуратуры.

«Тем не менее, следственно-оперативная группа Генпрокуратуры также взяла эту ситуацию на контроль и в настоящее время вновь проводит тщательную проверку», — сказал он.

Хаёт Шамсутдинов призвал «не верить фейковой и сфабрикованной информации, а получать правдивую информацию о следственных и оперативно-розыскных мероприятиях» из информационных источников Генпрокуратуры.