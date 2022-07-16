С 18 июля будет восстановлено регулярное автобусное сообщение с городами России Москвой, Казанью и Санкт-Петербургом, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

По этим маршрутам будут ездить автобусы Yutong, принадлежащие предприятию Uzautotrans service.

Автобус рейсом «Ташкент — Москва» будет отправляться по понедельникам и четвергам с автовокзала «Ташкент» в 12:00. Стоимость билета составит 1 млн сумов.

В Казань автобус будет отправляться по вторникам и пятницам с автовокзала «Ташкент» в 11:00. Стоимость билетов 800 тысяч сумов.

В рейс «Ташкент — Санкт-Петербург» автобус будет уходить по средам и субботам с автовокзала «Ташкент» в 16:00. Стоимость билетов 1,25 млн сумов.

Напомним, с 15 июля Россия сняла ограничения на пересечение границы, введённые в 2020 году в связи с распространением COVID-19, однако требование о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохранилось для всех въезжающих, кроме граждан Беларуси.