Центральный банк Узбекистана опубликовал обзор рынка недвижимости за второй квартал 2022 года. По данным регулятора, высокая активность на рынке сохранилась.

Однако после значительного роста цен в предыдущем периоде произошла коррекция стоимости жилья и, как следствие, наблюдалось существенное замедление темпов роста цен.

Во втором квартале было заключено 81,9 тысячи сделок, что на 6,2% больше аналогичного периода прошлого года. Во всех регионах, за исключением Ташкентской области (незначительный спад на 2,8%), количество сделок с недвижимостью увеличилось.

Наибольший прирост оформленных договоров купли-продажи зафиксирован в Хорезмской (27,8%), Навоийской (17%), Джизакской (16,8%) областях и Каракалпакстане (17,2%).

Устойчивый объём предложения на первичном и вторичном рынках и стабильная активность со стороны покупателей, вероятнее всего, послужили драйверами увеличения количества сделок, полагают в ЦБ.

Кроме того, в продажах можно заметить увеличение доли рынка земли.





Вторичный рынок

После заметного увеличения стоимости жилья на вторичном рынке в первом квартале (на 10%, а с учётом обесценения валюты — на 4,7%) по итогам второго квартала рост цен замедлился и составил 2% (в долларах — до 6,2%).

Достаточно высокий уровень цен на недвижимость и вероятное достижение определённого потенциала (порога) роста средних цен, возможно, послужили одной из причин замедления стоимости жилья, считают аналитики Центробанка.

Первичный рынок

На первичном рынке наблюдается аналогичная ситуация. Цены во втором квартале увеличились на 2,4%. Основной рост пришёлся на апрель — 2,3%, в мае-июне цены на новое жильё практически не изменились.

Вероятно, замедление роста цен также произошло на фоне стабилизации курса национальной валюты.

Цены росли высокими темпами в Наманганнской (+26%), Сырдарьинской (+23,9%) областях и Каракалпакстане (+22,3%), где жилье было самым дешевым. На данный момент самые дешевые дома на первичном рынке находятся в Хорезмской области, самые дорогие — в Ташкенте.