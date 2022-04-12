Центральный банк Узбекистана опубликовал обзор рынка недвижимости за первый квартал 2022 года. По данным регулятора, в январе-марте наблюдалось повышение цен на рынке недвижимости.

Несмотря на умеренную активность по купле-продаже, рост цен был спровоцирован рядом факторов. «В первую очередь, это возрастающий спрос на недвижимость в качестве безопасного актива, увеличение доходов населения по итогам 2021 года, а также рост девальвационных ожиданий к концу анализируемого периода», — говорится в сообщении.

В первом квартале было заключено 75,7 тысячи сделок по купле-продаже недвижимости, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение количества заключенных сделок указывает на сохранение спроса у населения и инвесторов.

В целом, в динамике нотариальных договоров в течение квартала наблюдался растущий тренд. Незначительное снижение в январе (-1,9% в сравнении с январем 2021 года), вероятно, носило технический характер. Однако, отложенное количество сделок компенсировалось в феврале, и был зафиксирован ощутимый рост на 9,2% по отношению к февралю прошлого года.

В марте снижение количества сделок пришлось на последнюю декаду месяца и объясняется высокой волатильностью обменного курса.

Вторичный рынок





Цены на вторичном рынке недвижимости на протяжении всего квартала продолжали расти. К концу марта цены по отношению к декабрю 2021 года выросли на 10%, а с учётом обесценения валюты на 4,7%.

За три месяца наиболее быстрый рост цен на «вторичке» наблюдался в Сырдарьинской области — 18% (хотя в марте было снижение в -4,3%), в Ташкенте — 15,1% (5,3%), Хорезмской области — 14,4% (11%), Сурхандарьинской области — 13,1% (5,5%), Кашкадарьинской области — 10,2% (4,3%).

Рост цен в январе-феврале отчасти может быть объяснён продолжающимся ростом совокупных доходов, в частности, дополнительных выплат и доходов от денежных переводов.

Так, по итогам 2021 года номинальные совокупные доходы населения выросли на 24,2% (в реальном выражении на 12,1%). Кроме того, в первые два месяца квартала рост трансграничных переводов был на 21% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Повышение цен в марте также может быть связано с колебаниями курса национальной валюты, когда продавцы жилья начинают закладывать валютные риски в стоимость недвижимости, считают в ЦБ.

Первичный рынок





ЦБ отмечает, что предложение жилья на первичном рынке существенно возросло. Вместе с тем, программы ипотечного кредитования, в том числе и льготного, послужили основными драйверами увеличения спроса на новую недвижимость.

В марте рост цен по отношению к февралю составил 4,6% и незначительный спад вследствие обесценения национальной валюты на -0,3%. В Ташкенте стоимость квартиры в новостройке за месяц выросла 9% — до 8,96 млн сумов за кв. м, Самаркандской области — на 8% (до 8,25 млн), Бухарской и Навоийской областях — на 6% (4 и 4,2 млн).

Одним из факторов повышения стоимости жилья, вероятно, стал рост цен на строительные материалы (март к декабрю — 2,1%, март к февралю — 1,4%, в 2021 году — 6,7%).

Кроме того, временная приостановка рефинансирования льготных ипотечных кредитов на покупку вторичного жилья в начале февраля побудили покупателей переориентироваться на первичный рынок, что создало дополнительный спрос, подчеркивает ЦБ.

Начиная с февраля Центральный банк начал практику сбора цен на земельные участки из открытых источников сайтов. Согласно анализу, в марте цены за 100 кв. м земли по республике выросли в среднем на 4% по сравнению с февралем.

По регионам: в Ташкенте этот показатель составил 5%, в Ташкентской области — 6,5%, в Самаркандской области — 1,2%.

Арендная плата





Арендная плата жилой недвижимости по итогам I квартала выросла на 0,9%, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. В марте по данным Госкомстата плата за аренду жилья выросла в Ташкенте, Джизакской, Наманганской и Хорезмской областях.