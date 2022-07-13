Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 12 июля были презентованы крупные энергетические проекты в партнёрстве с ОАЭ, сообщила пресс-служба главы государства.

С начала года объём торговли Узбекистана и ОАЭ увеличился в два раза, в стране создано 45 новых предприятий с участием капитала эмиратских компаний, говорится в сообщении.

Согласована реализация пяти энергетических проектов общей стоимостью почти 3 млрд долларов. Это приватизация и увеличение мощности Талимарджанской ТЭС с компаниями Mubadala и TAQA, строительство ветряной электростанции в Навоийской области и фотоэлектрических станций в Сурхандарьинской, Самаркандской и Джизакской областях с компанией Masdar.

Проекты будут способствовать доведению доли зелёной энергетики в энергосекторе Узбекистана до 25% к 2030 году. По данным Минэнерго, сейчас только 8% производства электроэнергии Узбекистана приходится на возобновляемые источники энергии, в основном — гидроэнергетику. При этом 92% приходится на сжигание ископаемого топлива, т. е. природного газа, угля, мазута.

Шавкат Мирзиёев отметил, что эти проекты создадут основу для устойчивости энергосистемы и увеличения притока инвестиций. Говоря о приватизации Талимарджанской ТЭС, президент подчеркнул, что проект должен стать образцом в управлении тепловыми электростанциями в стране и эффективном производстве электроэнергии.

Замминистра инвестиций и внешней торговли Шухрат Вафаев презентует президенту проект модернизации Талимаржанской ТЭС. Кадр из репортажа «Узбекистан 24»

Отметим, цифры на слайдах презентации, мельком показанные в репортаже, в нём не озвучены. В кадре можно прочесть, что общий объём инвестиций компаний Mubadala и TAQA на модернизацию Талимаржанской ТЭС составляет 240 млн долларов, 60 млн долларов — доля местных инвестиций.

Напомним, Министерство энергетики в 2020 году планировало увеличить мощность Талимаржанской ТЭС (сейчас около 1,7 ГВт) за счёт строительства новых парогазовых установок общей мощностью до 900 МВт.

Талимаржанская ТЭС в Кашкадарье. Фото: Минэнерго

В репортаже телеканала «Узбекистан 24» заместитель министра инвестиций и внешней торговли Шухрат Вафаев сообщил, что президент дал поручения ускорить подписание соглашений по представленным проектам.

Заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев рассказал, что местная рабочая сила и местные производители кабельной и другой электротехнической продукции будут по возможности привлекаться к участию в реализации проекта ветровой электростанции в Навоийской области и солнечных электростанций в Шерабадском районе Сурхандарьи, Галляаральском районе Джизака и Каттакурганском районе Самаркандской области. Местные компании также будут привлекаться и к проектированию и изысканиям.

Председатель правления «Национальных электросетей» Дадажон Исакулов сообщил, что для этих проектов будут построены дополнительные линии электропередач для доставки потребителям, и пообещал обеспечить выполнение в срок.

Напомним, в 2019 Masdar инвестировала около 100 млн долларов в строительство первой солнечной фотоэлектростанции мощностью 100 МВт в Карманинском районе Навоийской области. В 2021 году станция была запущена в эксплуатацию, сегодня она поставляет 1,18 млн кВт⋅ч электроэнергии в сутки.

ФЭС в Карманинском районе Навои. Кадр из репортажа «Узбекистан 24»

В мае 2021 года Masdar стала победителем тендерных торгов на строительство двух ФЭС в Самаркандской и Джизакской областях (Каттакурганский и Галляаральский районы соответственно), предложив рекордно низкие тарифы. Тендерное предложение составило 1,791 центов США за кВт⋅ч электроэнергии по проекту в Каттакургане и 1,823 центов за кВт⋅ч в Галляарале. В эти проекты Masdar инвестирует до 300 млн долларов по соглашениям на условиях государственно-частного партнёрства.