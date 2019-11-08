Компания Masdar из ОАЭ инвестирует до 100 млн долларов в строительство первой солнечной фотоэлектростанции мощностью 100 МВт в Навоийской области Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

В начале октября Masdar выиграла международный тендер на строительство первой солнечной фотоэлектростанции мощностью 100 МВт в Навоийской области на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Организатором конкурса, объявленного в феврале, выступила Международная финансовая корпорация (IFC, входит в группу Всемирного банка). Заявки на участие в конкурсе подали 40 зарубежных компаний.

По данным министерства, в пятницу состоялась церемония подписания инвестиционного соглашения с компанией из ОАЭ. Срок реализации проекта ГЧП — проектирование, финансирование, строительство и эксплуатация электростанции — составит 25 лет.

В мае 2018 года правительство Узбекистана подписало соглашение о консультационных услугах с IFC по привлечению частных инвесторов для финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации солнечных электростанций в Узбекистане стоимостью до 1 млрд долларов. Пилотным проектом соглашения является строительство гелиостанции мощностью 100 МВт в Навоийской области.

По данным МИВТ, в ближайшие месяцы ожидается запуск тендерных торгов на базе ГЧП еще по двум проектам солнечных станций мощностью до 200 МВт каждый в Самаркандской и Джизакской областях. Затем, последует дополнительный раунд на мощность в 500 МВт, добавили в министерстве.