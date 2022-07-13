5 июля примерно в 1:55 часов на улице Каратош в Шайхантохурском районе Ташкента произошло смертельное ДТП с участием электросамоката.

Как сообщила пресс-служба ГУВД столицы, С. В. 1995 года рождения, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и вылетел с дороги в арык. Причины устанавливаются.

В результате происшествия мужчина получил травмы тяжёлой степени и был госпитализирован, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, 11 июля скончался в реанимационном отделении.

Следственное управление ГУВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека). Ведётся следствие.