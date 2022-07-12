Министерство высшего и среднего специального образования в понедельник объявило о старте приёма документов на получение второго и последующего высшего образования в вузах Узбекистана. Кандидаты могут подать заявления через платформу ikkinchitalim.edu.uz до 10 августа.

Абитуриенты вводят в систему:

паспортные данные;

ПИНФЛ (персональный идентификационный номер физлица);

электронную копию диплома и приложения к нему;

название вуза и направление.

При этом дипломы образовательных учреждений иностранных государств, выданных после 1 января 1992 года, подлежат нострификации в установленном порядке.

Получить второе и последующие высшее образование по направлению бакалавриат могут лица с высшим образованием, имеющие степень бакалавра (дипломированный специалист). Обучение проводится на контрактной (платной) основе.