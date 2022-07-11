Служба государственной безопасности Узбекистана сообщила о двух попытках продать новорождённых детей в Ташкенте и Сырдарьинской области.

В ходе совместной операции СГБ и МВД в столице при продаже за 35 тысяч долларов ребёнка, родившегося 15 июня, была задержана женщина 1984 года рождения. Её задержали, когда она писала расписку о том, что не будет требовать ребёнка обратно. Задержан также врач роддома, получивший 200 долларов за оказание содействия в продаже ребёнка.

В Баяутском районе Сырдарьинской области СГБ совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями Генпрокуратуры предотвратили продажу 4-летнего ребёнка. Женщина 1993 года рождения была задержана при продаже сына, родившегося в 2018 году, за 16 тысяч долларов.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.

В начале июля сообщалось, что жительница Самарканда пыталась продать 2-летнюю дочь за 5000 долларов. Суд приговорил мать троих детей к 4,5 годам лишения свободы.

В июне мы писали о задержании в Гулистане женщины, которая хотела продать ребёнка за 15 тысяч долларов.