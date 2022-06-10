В Гулистане при попытке продать годовалого ребёнка за 15 тысяч долларов задержана женщина. Об этом сообщила пресс-служба УВД Сырдарьинской области.

Операцию по задержанию провели сотрудники отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом УВД Сырдарьинской области, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и областного управления Службы государственной безопасности.

Мать девочки 2021 года рождения, уроженка Хавастского района Сырдарьинской области О. У. 1996 г. р., знала, что ребёнок находится в ослабленном состоянии, и собиралась продать его гражданину М. Г. Она была задержана при получении денег.

Возбуждено уголовное дело по подпункту «а» части третьей статьи 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса, женщина заключена под стражу.