В Самарканде 29-летняя женщина приговорена судом к 4,5 годам лишения свободы за попытку продажи двухлетней дочери за 5000 долларов, сообщил телеканал Zamon.uz.

Она была взята с поличным при получении суммы в 1500 от «покупательницы». Остальную сумму женщина должна была получить после оформления документов на ребёнка.

Как следует из репортажа, в суде мать не признавала свою вину. Суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части третьей статьи 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса.

Государственное обвинение просило назначить ей 7 лет лишения свободы, судья Зарифа Ахмедова вынесла решение о лишении женщины свободы сроком на четыре года шесть месяцев.