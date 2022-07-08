Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 июля провел совещание по результатам в области геологии и планам отрасли на период до конца года, сообщила пресс-служба главы государства.

На мероприятии отмечалось, что снижение ставок налогов за пользование недрами открыло путь для частных инвесторов. За счет реализации месторождений через аукцион начато инвестирование 1,4 млрд долларов.

В рамках трансформации государственного предприятия «Навоиуран» планируется перевести технологический процесс и финансовую отчетность на международные стандарты, удвоить объем добычи и запасов урана к 2030 году. В частности, планируется нарастить дополнительные резервы на 65,8 тысячи тонн урана, а производство — на 45,4 тысячи тонн. Для этого намечено инвестировать 460 млн долларов.





Глава государства подчеркнул, что для эффективного выполнения этих мероприятий необходимо открыть проектный офис в «Навоиуране», привлечь иностранных специалистов и повысить квалификацию кадров.

Президент также обсудил освоение месторождений цветных и редких металлов. Площадь геологоразведочных работ по этим видам сырья была расширена. Планируется создание компании «Янги кон» при Фонде реконструкции и развития Узбекистана. Эта компания займется реализацией инвестиционных проектов по добыче лития, алюминия, магния, графита и других редких металлов.

Что касается водных ресурсов, то за последние годы уровень грунтовых вод в 21 районе понизился до 20 метров от поверхности. Несмотря на это, на местах наблюдается несанкционированное бурение скважин на воду. Только в 2021 году выявлено 1200 таких случаев.

Президент ранее поручил организовать рациональное использование подземных вод. Для этого был разработан проект закона об усилении ответственности за неэффективное пользование подземными водами. В частности, планируется ужесточить наказание для физических лиц с текущих 2−5 базовых расчётных величин (от 600 тысяч до 1,5 млн сумов) до 30−50 БРВ (от 9 млн до 15 млн сумов), а для юридических лиц — с 5−7 БРВ (от 1,5 млн до 2,1 млн сумов) до 50−100 БРВ (от 15 млн до 30 млн сумов). При повторном нарушении в течение года штраф составит 50−70 БРВ для физлиц, 100−150 — для юрлиц (вместо текущих 5−7 и 7−10 БРВ соотвественно).

Также представлена информация о широком внедрении возобновляемых источников энергии и создании соответствующего кластера в Кашкадарье.

В целом геология является основной движущей силой экономического роста. Необходимо в полной мере использовать ее потенциал, — сказал глава государства.