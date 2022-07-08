В мае Центральные банки мира сообщили об увеличении своих золотых резервов на 35 тонн, пишет World Gold Council в своём ежемесячном отчёте.

Больше всех золота в этом месяце купила Турция — 13 тонн. Следом идёт Центробанк Узбекистана, пополнивший золотой запас на 9 тонн. Страна увеличивает объёмы покупок второй месяц подряд (в апреле — на 8,7 тонны).

Национальный банк Казахстана занял третье место, купив 6 тонн золота. О росте резервов также отчитались ЦБ Катара (5 тонн) и Резервный банк Индии (4 тонны).

Германия стала единственной страной, которая сократила свои золотые запасы на 2 тонны, что может быть связано с давней программой по чеканке монет.

ЦБ Узбекистан в мае сообщал о приросте резерва в золоте на 9,3 тонны, хоть и стоимость золотого запаса снизилась на 146,4 млн долларов за месяц из-за падения котировок драгметалла.

Госкомстат также отмечал, что Узбекистан не экспортировал золото в апреле и мае.