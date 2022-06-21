Официальные резервные активы Узбекистана на 1 июня составили 35,4 млрд долларов, сократившись за прошлый месяц на 497,1 млн долларов, следует из данных Центрального банка.

Снижение произошло в основном за счёт уменьшения резервов в иностранной валюте на 354,9 млн долларов — до 13,15 млрд долларов.

Стоимость золотых запасов снизилась на 146,4 млн долларов — до 21,18 млрд долларов. При этом их физический объём вырос на 0,3 млн тройских унций (9,3 тонны) — до 11,4 млн тройских унций (около 354,6 тонны).

Источник: Лондонская биржа металлов (LME)

Это связано с падением котировок золота в мае на 3,4% — с 1910 до 1844,4 долларов.

Имеющиеся резервы значительно превышают годовой объём импорта страны, который за 2021 год составил 25,5 млрд долларов. Согласно рекомендациям международных организаций для развивающихся стран, резервы должны покрывать хотя бы трёхмесячный объём импорта.