Борис Джонсон уйдет с поста лидера Консервативной партии, однако продолжит исполнять обязанности премьер-министра Великобритании до осени, сообщило BBC.

Состязание за пост лидера партии пройдет этим летом, и новый премьер-министр вступит в должность ко времени партиийной конференции в октябре.

C заявлением об уходе Борис Джонсон выступил днем 7 июля. Он начал свое обращение со слов о том, что его отставка — желание парламентской фракции Консервативной партии, и ему лично жаль уходить с лучшей в мире работы.

Премьер заявил, что горд тем, чего добилось его правительство, на долю которого выпали самые сложные времена как в общемировом значении, так и в масштабах страны.

По его словам, они с честью справились с брекситом, сделали все возможное для преодоления пандемии и возглавили мировую общественность в борьбе против путинской агрессии.

Борис Джонсон также обратился и к народу Украины и заверил, что Британия продолжит поддерживать его при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания.

Он поблагодарил британцев и однопартийцев за оказанное ему доверие, и призвал свою партию не сдавать позиции, приобретенные нынешним правительством.

Как отмечает BBC, кризис в британском правительстве, связанный с доверием премьер-министру, развивался уже несколько месяцев и достиг апогея на этой неделе.

Уход Бориса Джонсона стал итогом беспрецедентного давления со стороны его правительства и его членов, пишет издание. Свои посты за последние дни покинули более 50 министров, включая некоторых из ближайших сторонников премьера, включая канцлера Риши Сунака и министра здравоохранения Саджида Джавида.

Министр внутренних дел Прити Патель, обязанная своей карьерой целиком Борису Джонсону, и министр транспорта Грант Шеппс также призвали его уйти в отставку.

Утром в четверг новый канцлер Надим Захави, занявший этот пост менее 48 часов назад после ухода Сунака, призвал Джонсона сложить полномочия, заявив, что «это нестерпимо и будет становиться только хуже».

Экс-канцлер Риши Сунак в своем заявлении об отставке дистанцировался от уходящего премьера, подчеркнув, что у него с Джонсоном «фундаментальные разногласия» в области экономики.

Экс-министр здравоохранения Саджид Джавид в своей речи об уходе также решил отметить, что он другой. В частности, Джавид говорил о жизненных препятствиях, которые ему пришлось преодолеть, чтобы попасть в верхние эшелоны политики.

«Джонсон — из привилегированной аристократической семьи, и таких как он карьерных политиков часто упрекают в том, что они слабо знакомы с реальной жизнью электората. Джавид же часто подчеркивает, что у него более „простые“ корни — в частности, он ходил в обычную, а не частную школу и не вращался в кругах элиты с рождения», — пишет BBC.

Попытки сместить Бориса Джонсона члены его партии предпринимали на протяжении всего этого года. В июне депутаты Консервативной партии Великобритании провели голосование по вынесению вотума недоверия премьер-министру и своему лидеру. Премьер тогда смог сохранить пост, получив поддержку 58,5% членов фракции.