Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сохранил свой пост после тайного голосования фракции правящей Консервативной партии в Палате общин (нижней палате парламента) 6 июня о вынесении вотума недоверия главе правительства, сообщает BBC.

С призывом объявить о недоверии премьер-министру выступали 54 члена парламента от партии консерваторов, лидером которой является Джонсон. Этого количества достаточно для вынесения вопроса на голосовании фракции партии в парламенте.

В январе Борис Джонсон уже извинялся в парламенте перед депутатами и народом страны за нарушение правил локдауна в разгар эпидемии коронавируса в 2020 году и проведение мероприятий в премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10. В июне 2020 года Джонсон и его супруга были оштрафованы лондонской полицией за организацию вечеринки в день рождения главы кабинета.

Соратникам Джонсона по партии и оппозиции, в частности, лейбористам, давно не нравится не только то, что премьер неоднократно нарушал карантинные ограничения, но и то, как структура аппарата премьер-министра расследовала эти нарушения. Свои расследования собраний у премьера в период локдауна проводили полиция и аппарат главы правительства.

На тайном голосовании фракции консерваторов в понедельник Джонсона получил поддержку 58,5% членов Консервативной партии в парламенте (при необходимых 50%+1 голосе, т. е. минимум 180 голосах). Премьера поддержали 211 депутатов, 148 выступили против.

Согласно партийным правилам, повторная процедура голосования о вотуме недоверия может быть проведена не ранее, чем через год.

Джонсон возглавляет Консервативную партию и занимает пост премьера Великобритании с 2019 года. Он служил мэром Лондона два срока подряд в 2008—2016 годах. Был активным пропагандистом выхода Великобритании из Евросоюза — Brexit. В период 2016—2018 годов занимал пост министра иностранных дел в кабинете Терезы Мэй. Она также проходила процедуру голосования о вотуме недоверия в 2018 году во время переговоров по Brexit. Тогда Мэй получила поддержку 63% консерваторов, её отставка последовала через полгода.