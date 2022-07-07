6 июля с полудня в инфекционную больницу Кургантепинского района Андижанской области начали обращаться граждане с жалобами на рвоту, боль в голове и диарею. Изучение показало, что они днём ранее употребляли «нонбургер» в семейном заведении общепита Fresh Food 2020. Об этом сообщила Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

К 23:00 в больницу в общей сложности обратилось 37 человек. Из них 20 взяты под медицинское наблюдение и отпущены домой, 17 находятся на лечении. Общее состояние больных удовлетворительное. Диагноз: острый гастроэнтерит.

В заведении общепита ведётся эпидемиологическая проверка, взяты образцы для лабораторного анализа. Три точки предприятия временно закрыты.