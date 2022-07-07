Всемирная организация здравоохранения на брифинге в среду заявила о 30-процентном росте числа заболеваний коронавирусом за последние две недели.

По словам генерального директора организации Тедроса Гебрейесуса, в США и Европе доминируют подварианты омикрон-штамма BA.4 и BA.5, в то же время выявляют и новые подвиды.

Подвид омикрона BA.2.75 выявили в Индии, специалисты ведут наблюдение, сообщил глава ВОЗ.

Повсеместно в мире количество проводимых тестов на коронавирус резко сократилось, констатировал Тедрос Гебрейесус. Это затемняет реальную картину развития коронавируса и означает, что люди не получают вовремя лечение, чтобы предотвратить тяжёлое течение, отметил он.

Ещё несколько тенденций характеризуют текущую глобальную ситуацию по коронавирусу:

вакцинация остаётся реально эффективным средством, предотвращающим тяжёлое течение заболевания и летальный исход. В ВОЗ подчёркивают важность бустерной вакцинации, особенно в группах риска (медработников, пожилых, имеющих хронические заболевания);

предотвращающим тяжёлое течение заболевания и летальный исход. В ВОЗ подчёркивают важность бустерной вакцинации, особенно в группах риска (медработников, пожилых, имеющих хронические заболевания); новые лекарства от коронавируса, особенно эффективные противовирусные препараты, не поступают в страны с низкими и средними доходами, поэтому ВОЗ призывает страны сделать их более доступными;

каждая волна пандемии оставляет всё больше людей, переживающих последствия заболевания. Это влияет на самих переболевших и являет собой вызов системе здравоохранения, экономике и обществу.

В Узбекистане 6 июля зарегистрировали 94 случая заболевания, на прошлой неделе ежедневный показатель держался на уровне 92−95 человек.

В Казахстане 5 июля отмечен резкий рост числа заболевших: 360 человек сутки (днём ранее — 87). В России ежедневно выявляется не более 4000 заболевших, показатель пока не растёт, пишет РБК.