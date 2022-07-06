В 8:56 утра 6 июля в дежурную часть ГУВД Ташкента поступило сообщение о минировании здания телеканала Zo‘r TV в Яшнабадском районе двумя неизвестными, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники ГУВД и другие специалисты срочно выехали на место и обследовали территорию, где расположена студия телеканала.

Сообщение не подтвердилось: взрывчатые или другие опасные для жизни вещества не были обнаружены.

«Нет оснований для беспокойства» — заверили в ГУВД столицы. Работа телеканала Zo‘r TV продолжается в обычном режиме.

По факту сообщения ведётся следствие. ГУВД Ташкента выразило благодарность гражданам за бдительность.